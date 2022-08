Basisdebuut Ruben Kluivert bij FC Utrecht

FC Utrecht-trainer Henk Fraser heeft bij absentie van Mike van der Hoorn (geblesseerd) en Mark van der Maarel (afwezig vanwege de geboorte van zijn zoontje) gekozen voor Kluivert als een van de drie centrale verdedigers. Ruben Kluivert viel eerder twee keer in bij de hoofdmacht en heeft 39 wedstrijden voor Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie achter zijn naam. De verdediger is de derde in het gezin die in de Eredivisie voetbalt na vader Patrick, die voor Ajax en PSV in totaal 86 Eredivisieduels speelde, waarin hij 42 keer scoorde, en broer Justin, die namens Ajax tot 44 Eredivisieduels kwam, waarin hij 12 goals maakte.

Ruben Kluivert werd vier jaar geleden door FC Utrecht gescout bij topamateurclub AFC. ,,Ik was tot dan nooit echt in beeld geweest bij een profclub en ik heb lang moeten wachten op een kans. Ik ben ook de enige verdediger in de familie. Niet alleen mijn vader Patrick en broer Justin zijn aanvallers maar ook mijn oudere broer Quincy, die bij Ajax in de jeugd heeft gespeeld (en nog even actief was bij Jong Vitesse, red.). Ik voetbalde als kleine jongen altijd met mijn broers, dan moest ik vaak achter de bal aan. Zo ben ik meer een verdediger geworden, terwijl zij altijd echte aanvallers waren”, vertelde Ruben Kluivert eerder deze zomer.

Goede ontwikkeling

In de aanloop naar het duel met FC Emmen gaf FC Utrecht-trainer Henk Fraser aan tevreden te zijn over wat Kluivert heeft laten zien in de voorbereiding. ,,Hij maakt een goede ontwikkeling door. In potentie is hij een heel behoorlijke speler als je kijkt naar zijn snelheid en kracht. Bij hem zit het verbeterpunt op het vlak van concentratie en focus. In het visualiseren van wedstrijden, waardoor je steeds minder foutjes gaat maken, naarmate het niveau van wedstrijden hoger wordt. Daar is hij goed mee aan de slag. Als dat goed komt, in combinatie met de kwaliteiten die hij heeft dan is Ruben zeker iemand om rekening mee te houden”, aldus Fraser. Overigens heeft Ruben Kluivert nog een jonger halfbroertje, Shane, die in de jeugdopleiding van FC Barcelona actief is.

Bij Utrecht is het ook voor Can Bozdogan een bijzondere avond, hij heeft net als Kluivert voor het eerst een basisplaats.