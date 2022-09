Ajax’ technisch manager is trots, maar: ’Zijn te veel mutaties geweest’

Premium Voetbal

Welke Oranje Leeuwin sloopt de IJslandse Muur?

IJsland is het dunst bevolkte land van Europa, maar de verwachting is dat het IJslandse strafschopgebied in het allesbeslissende WK-duel met Oranje wel eens overbevolkt zal raken. De Leeuwinnen moeten vanavond (20.45 uur) in de Galgenwaard scoren, alleen een overwinning volstaat voor rechtstreekse p...