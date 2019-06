Analyse: Val Froome opent Tour

Tom Dumoulin laat na zijn in de Giro opgelopen knieblessure tijdens de Dauphiné zien dat hij weer op de goede weg is. Ⓒ BSR Agency

ROANNE - Een windvlaag die tussen de huizen van het pittoreske dorpje Saint-André-d’Apchon kon toeslaan, werd hem fataal. Tijdens de verkenning van het tijdritparcours brak een fractie van een seconde van onoplettendheid de viervoudig Tour de France-winnaar Chris Froome op. Heel even had hij een hand van zijn stuur toen het natuurgeweld hem velde. Einde Dauphiné, zeker geen Tour de France en misschien wel het breekpunt van zijn carrière. Zelfs een renner die in zijn loopbaan vooral triomfeerde, heeft de wreedheid van de wielersport nu ook aan den lijve ondervonden.