Formule 1-coureur Romain Grosjean uit ziekenhuis

Autosport: Romain Grosjean verlaat ziekenhuis

08.40 uur Formule 1-coureur Romain Grosjean heeft het ziekenhuis weer verlaten. De 34-jarige Fransman overleefde zondag een zware crash op het circuit van Bahrein. Grosjean verbleef drie nachten in het ziekenhuis waar hij werd behandeld aan zijn (lichte) brandwonden.

Grosjean hoopt over anderhalve week uit te komen in de Grote Prijs van Abu Dhabi, de laatste race van dit jaar op de Formule 1-kalender.

Basketbal: Zorgen om corona groot in NBA bij start voorseizoen

07:45 uur De teams in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zijn begonnen aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Vanwege het coronavirus gaat dat nog steeds niet op de manier zoals iedereen zou willen. Vooralsnog mogen één speler en één trainer gebruik maken van een basket. Het is de bedoeling dat de normale teamtrainingen zondag kunnen beginnen.

„Als coach wil je dat de zorgen die je hebt om basketbal gaan. Op dit moment denk ik dat de zorgen van elke coach niets met basketbal te maken hebben”, zei Doc Rivers, de nieuwe coach van de Philadelphia 76ers, na zijn eerste training.

De eerste testwedstrijden staan ingepland voor 11 december, waarna het seizoen op 22 december moet beginnen. Het speelschema is nog niet gepubliceerd. In tegenstelling tot vorig seizoen zijn de wedstrijden nu niet gepland in een bubbel, maar gewoon bij de clubs zelf.

Japan wil grote groepen sportfans toelaten voor Spelen van Tokio

07:30 uur Japan is van plan om in de zomer op grote schaal bezoekers voor de Olympische Spelen in Tokio toe te laten zonder de verplichting van een vaccinatie of een quarantaine. Bezoekers voor de Spelen moeten alleen een negatief testresultaat op het coronavirus kunnen overleggen en de corona-app downloaden, zo meldt Nikkei business daily.

De krant gaf geen bron voor het nieuws en zei ook niet hoeveel bezoekers precies toegelaten worden, maar meldde wel dat buitenlandse bezoekers geen restricties zullen ondervinden in het gebruik van het openbaar vervoer. De organisatie van de Spelen heeft bijna 1 miljoen kaartjes verkocht aan sportfans van buiten Japan. In Japan zelf zijn 4,5 miljoen toegangsbewijzen verkocht.

Onder de huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten reizigers veertien dagen in zelfisolatie als ze Japan binnenkomen.

Olympisch bestuurder John Coates had vorige maand gezegd dat de coronamaatregelen niet zullen leiden tot minder atleten. Er worden ongeveer 11.000 atleten verwacht in Tokio waar de Spelen van start gaan op 23 juli volgend jaar. Het evenement in de Japanse hoofdstad werd vanwege de pandemie afgelopen zomer met een jaar uitgesteld.