Golf: Matige start Besseling in golftoernooi Dubai

16.57 uur: Wil Besseling is matig begonnen in het Golf in Dubai Championship, het toernooi waarin hij een startbewijs voor het lucratieve eindejaarstoernooi in het Arabische emiraat later deze maand wil bemachtigen. De Noord-Hollander kwam in de eerste ronde op de Jumeirah Golf Estates tot een score van 73 slagen, 1 boven par. Het bracht hem in de tussenstand op de 85e plaats.

Besseling is eigenlijk speler van de Challenge Tour, maar kon door de coronapandemie dit jaar in tal van toernooien van de Europese Tour spelen. Hij deed dat zo goed, dat nu deelname aan het Tour Championship in Dubai lonkt. De beste zestig spelers op de ranglijst van de Europese Tour mogen meedoen en spelen om 8 miljoen dollar prijzengeld. Besseling staat 64e.

Met onder meer een dubbel bogey en een bogey maakte de 34-jarige Nederlander in Dubai een stroeve start. Besseling staat al twaalf slagen achter op de leider. De Engelsman Andy Sullivan noteerde elf birdies en kwam uit op een bijzonder lage 61 (-11).

Voetbal: Tottenham zonder spits Kane, Arsenal mist Luiz na harde botsing

16.57 uur: Tottenham Hotspur-spits Harry Kane mist donderdagavond de Europa League-wedstrijd tegen het Oostenrijkse LASK Linz vanwege een blessure. Naar verwachting van trainer José Mourinho zal hij weer op tijd fit zijn voor de Londense derby tegen Arsenal aanstaande zondag. Hetzelfde geldt voor verdediger David Luiz, die namens Arsenal het duel in de Europa League met het eveneens Oostenrijkse Rapid Wien moet laten schieten. Maar ook de Braziliaan hoopt aanwezig te zijn bij de kraker in de Premier League.

„Kane heeft een goede kans om Arsenal te halen”, zei Mourinho. Over de aard van diens blessure wilde de Portugees niets kwijt. „Ik wil niet liegen, ik wil niets verbergen met betrekking tot de vraag of hij gaat spelen of niet. Mijn gevoel is dat hij gaat spelen.”

Bij Arsenal is David Luiz nog niet volledig hersteld van de botsing met Raúl Jiménez in de verloren thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers, afgelopen zondag. Beiden kwamen hard met de hoofden tegen elkaar. Jiménez liep een schedelbreuk op, maar de schade bij Luiz bleef beperkt tot een snee in zijn hoofd. Arsenal-trainer Mikel Arteta vertelde woensdag dat de verdediger in principe tot de selectie behoort voor het duel met Spurs „als hij comfortabel genoeg is om de bal te koppen.”

In Oostenrijk heeft Tottenham aan een gelijkspel genoeg om zich te kwalificeren voor de volgende ronde in de Europa League. Het nog foutloze Arsenal is al verzekerd van de knock-outfase.

Wielrennen: Oud-wielrenner Nocentini vier jaar geschorst vanwege doping

16.04 uur: Oud-wielrenner Rinaldo Nocentini is door het Italiaanse dopingagentschap NADO voor vier jaar geschorst wegens het overtreden van de dopingregels. De 43-jarige Italiaan had in 2009 ruim een week de gele trui in de Ronde van Frankrijk om zijn schouders, en is al een jaar officieel gestopt met wielrennen.

Desondanks is de voormalig wielrenner met ingang van 30 november voor 4 jaar uitgesloten van wielerwedstrijden. Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera heeft de schorsing te maken met onregelmatigheden in Nocentini’s bloedpaspoort.

Bovendien worden alle resultaten van Nocentini vanaf 2018 uit de boeken gehaald. Dat betekent dat hij twee etappezeges in de Ronde van Gabon moet inleveren. Ook draait Nocentini op voor de proceskosten á 378 euro.

Nocentini werd in 1999 prof bij Mapei en reed onder meer bij de ploegen Fassa Bortolo en Acqua & Sapone. Zijn beste jaren beleefde hij bij de Franse wielerploeg AG2R, waarvoor hij van 2007 tot en met 2015 actief was. In 2009 droeg hij acht dagen de gele trui in de Tour de France. Op zijn erelijst staan onder meer ritzeges in de Ronde van Polen en de Ronde van Californië. Ook werd hij in 2008 tweede in de rittenkoers Parijs-Nice.

Voetbal: Tuchtcommissie heeft het stuk rustiger dankzij de VAR

15.49 uur: De tuchtcommissie betaald voetbal van de KNVB heeft het sinds de aanwezigheid van de videoscheidsrechter (VAR) een stuk rustiger. Het eerste jaar na de invoering van de VAR lag het aantal zaken nog ongeveer gelijk, zo rond de dertig. „Nu is het aanzienlijk minder. We zitten nu rond de zeven zaken. Trek je dat door, dan zou je aan het einde van het seizoen zo rond de twintig zaken uitkomen. Maar het is wel heel onvoorspelbaar”, aldus Mohamed Faouzi, secretaris van de tuchtcommissie.

De tuchtcommissie van de KNVB komt in actie als een speler of club niet akkoord is met een door de aanklager betaald voetbal voorgestelde straf. Een van de weinige keren dat dat in de Eredivisie gebeurde was eind oktober. Adil Auassar van Sparta kreeg in de wedstrijd tegen Heracles Almelo rood voor natrappen. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf de kaart op advies van de VAR. De aanklager deed een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. De tuchtcommissie handhaafde die straf uiteindelijk.

Jan Henk van der Velden, secretaris van de tuchtcommissie, zegt over het aantal afnemende zaken: „Het verschil is dat er nu meer beoordelingen hebben plaatsgevonden, onder meer door de VAR met videobeelden. Clubs en spelers denken dan kennelijk: dit is al zo uitgekauwd, ook in de media. We zijn er inmiddels wel van overtuigd dat het een terechte rode kaart is, of omgekeerd. Of dat ook de aanklager denkt: ik heb dit allemaal al gezien en gelezen. Ik beoordeel ook dat dit eigenlijk een onterechte rode kaart was. Er zijn nu meer zeven waardoor er minder doorsijpelt richting ons. Al kan het ook nog steeds zo zijn dat op specifieke onderdelen mensen het toch graag aan ons voorleggen omdat er twijfel over is.”

De invoering van de VAR heeft ook gezorgd voor minder zware overtredingen, merkt de tuchtcommissie. Van der Velden: „Het heeft absoluut geleid tot een verbetering van het gedrag op het veld. Men weet dat je de pineut bent als je een elleboogstoot geeft, ook al kijkt de scheidsrechter de andere kant op. Tijdens de wedstrijd krijgen spelers nu al vaak op de kop van hun trainer van: hoe kun je dat nou doen?”

Kritiek op de VAR is er ook. „Ik denk dat die discussie altijd gevoerd mag worden”, aldus Van der Velden. „Als je cijfers ziet, zijn de effecten positief. Wij oordelen soms anders dan de scheidsrechter en de VAR. Wij hebben veel meer tijd en rust en middelen om achteraf nog eens iets te beoordelen. Ik zie wel de meerwaarde om al tijdens wedstrijden de grove dingen er uit te halen, zoals dat nu gebeurt. Dat wij dan nog een ingewikkeldere beslissing moeten nemen, is dan maar zo.”

De tuchtcommissie in het betaalde voetbal bestaat uit minimaal zeven leden, waarvan ten minste de helft jurist is. De commissie telt verder twee oud-voetballers en één oud-scheidsrechter. De oud-voetballers zijn op dit moment Benjamin van den Broek (onder meer oud-speler van Haarlem, FC Den Bosch en Telstar) en Richard Stolte (onder meer oud-speler van sc Heerenveen, FC Emmen en Fortuna Sittard).

Voetbal: Sint-Truiden stuur trainer Muscat weg

15.10 uur: Kevin Muscat is niet langer trainer van Sint-Truiden. De voetbalclub uit Belgisch Limburg nam het besluit na de 3-2-nederlaag van dinsdag op het veld van Moeskroen. Sint-Truiden houdt met 11 punten uit veertien duels nog maar twee clubs onder zich in de Belgische Pro League: Moeskroen en Waasland-Beveren. De 47-jarige Australiër moet daarvoor boeten.

Muscat kwam in januari naar Sint-Truiden. Omdat zijn Australische diploma niet voldeed, werd de Sloveen Milos Kostic aangetrokken als trainer en kreeg Muscat een rol als sportief adviseur. Toen in de zomer zijn papieren alsnog in orde waren nam hij het over. De voormalig Australische international was eerder in zijn vaderland werkzaam als coach van Melbourne Victory. Volgens de Japanse baas van Sint-Truiden, Takayuki Tateishi, was het een moeilijk maar noodzakelijk besluit. „We willen vroeg in het seizoen opnieuw vertrouwen in de groep brengen”, aldus Tateishi.

Voetbal: Zwolle legt ook middenvelder Huiberts langer vast

14.46 uur: Na Eliano Reijnders blijft ook Dean Huiberts langer bij PEC Zwolle. De eredivisionist meldt woensdag dat het contract met de middenvelder is opengebroken en verlengd tot medio 2025. De 20-jarige voetballer debuteerde vorig seizoen en knokte zich al gauw in de basis van het elftal van trainer John Stegeman.

Huiberts kwam in 2018 over uit de jeugdopleiding van FC Twente. Een jaar later tekende hij zijn eerste contract in Zwolle. Dit seizoen stond hij negen keer in de basis. „Het openbreken en verlengen van mijn contract is een prachtig signaal dat PEC Zwolle afgeeft”, zegt Huiberts. „De afgelopen periode heb ik mezelf verder ontwikkeld tot waar ik nu sta, maar ik ben nog lang niet klaar hier. Daarom ben ik heel blij dat ik, net als Eliano, mijn contract heb kunnen verlengen tot de zomer van 2025.”

„Dean en Eliano zijn al lange tijd goede vrienden van elkaar zowel binnen als buiten de lijnen. Het is mooi dat deze twee jeugdexponenten nu in dezelfde periode hun contract voor een geruime periode verlengen”, voegde Mike Willems, technisch manager van de club, toe.

Skisport: WK’s snowboard en freestyle ski in China gaan niet door

14.45 uur: De wereldkampioenschappen snowboard en freestyle ski, die voor februari in China gepland stonden, gaan vanwege de coronacrisis niet door. De internationale skibond FIS maakte dat woensdag bekend nadat eerder al enkele wereldbekerwedstrijden in het alpineskiën en schansspringen waren geschrapt.

De FIS laat weten dat de beslissing afkomstig is van de Chinese skibond in samenspraak met de organisatoren van de Winterspelen van Peking 2022. De vele skiwedstrijden deze winter, onder meer op de olympische pistes van Zhangjiakou, golden als een generale voor de Spelen van het jaar erop. Vooral de verplichte quarantaine van veertien dagen na aankomst in China zou een van de hoofdoorzaken zijn om af te zien van de titeltoernooien.

Of de van 18 tot en met 28 februari geplande WK’s op een andere datum of op een andere locatie worden gehouden, is vooralsnog niet bekend. De FIS meldde nog op een officiële bevestiging uit China te wachten.

Tennis: Vrouwentennis krijgt nieuwe indeling toernooien

13.17 uur: De professionele vrouwentennisbond WTA gaat de categorieën waarin de toernooien zijn ingedeeld wijzigen. Daarmee wil de bond meer in lijn werken met de door de ATP georganiseerde mannentoernooien. Na een door corona gehinderd tennisjaar willen beide bonden nauwer gaan samenwerken.

Tot nu toe waren er bij de WTA toernooien op vijf verschillende niveaus: Premier Mandatory, Premier 5, Premier, International en 125.000 dollar-toernooien. Bij de ATP ging het om drie lagen: Masters 1000, 500 en 250-toernooien. Bij de vrouwen worden dat nu vier categorieën: WTA 1000, 500, 250 en 125-toernooien. „Daarmee moet het voor de fans duidelijker worden wat het niveau van een toernooi is”, zei WTA-voorzitter Micky Lawler, die één lijn wil trekken met de ATP.

Een fusie tussen de bonden ligt niet voor de hand gezien de ingewikkelde structuur in het professionele tennis met zeven organisaties. Behalve door de WTA en de ATP wordt de sport ook bestuurd door de internationale tennisfederatie ITF en de organisaties achter de vier grandslamtoernooien.

De WTA en de ATP hopen dat de nauwere samenwerking ook leidt tot een versimpeling bij het afsluiten van tv-contracten en sponsordeals. ”2020 heeft de weg geplaveid voor meer synergie tussen de verschillende besturen in het tennis”, aldus Lawler.

Algemeen: Olympische atleten wacht strikte testprocedure op corona

12.00 uur: Atleten die komende zomer deelnemen aan de Olympische Spelen zullen om de vier à vijf dagen worden getest op corona. Dat staat in een tussenrapport dat woensdag is gepresenteerd. Sporters die uit andere landen naar Japan afreizen, moeten bovendien bij aankomst een negatieve test kunnen overleggen die niet ouder mag zijn dan drie dagen.

In hetzelfde rapport staat dat het „niet praktisch” is bezoekers aan de Spelen te vragen na hun aankomst eerst twee weken in quarantaine te gaan. In de lente volgt er een besluit over het aantal buitenlandse bezoekers dat welkom is tijdens de Spelen. Die worden, met een jaar uitstel vanwege de coronapandemie, gehouden van 23 juli tot en met 8 augustus.

Er zal een ’controlecentrum’ worden opgericht om positieve gevallen te behandelen. Alle atleten zullen een gedragscode moeten ondertekenen die hen aanspoort niet luid te spreken, fysiek contact met anderen te vermijden en mondkapjes te dragen wanneer ze niet trainen of deelnemen aan wedstrijden. In overleg met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kunnen er straffen worden uitgesproken voor het niet naleven van gezondheidsregels. „Het is geen wet, maar we moeten voorzichtig zijn en mensen vragen om voorzorgsmaatregelen te nemen”, zei Toshiro Muto, algemeen directeur van het organisatiecomité.

Muto, die zei dat de organisatie voorlopig werkt aan Spelen waarbij nog geen vaccin beschikbaar is, gaat ervan uit dat er sprake zal zijn van „andere” Spelen. „Het zal eerder eenvoudig dan feestelijk zijn, maar ik hoop dat het de mensen toch raakt en dat de kracht van sport hen zal aanmoedigen.”

Wielersport: Vlaamse klassiekers rekenen voorlopig niet op publiek

10:58 uur De organisatoren van Vlaamse voorjaarsklassiekers als de Omloop Het Nieuwsblad en Gent-Wevelgem gaan er voorlopig van uit dat er ook in 2021 gekoerst gaat worden zonder toeschouwers.

„Wij zijn al bezig met de voorbereiding van de Omloop van zaterdag 27 februari. Er is hiervoor maar één werkbaar scenario en dat is de openingsklassieker te organiseren zonder publiek. Zeker gezien de huidige situatie waarin we ons bevinden met het coronavirus”, zegt topman Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics.

„Die lijn trekken we verder door naar wat volgt met onze andere koersen”, zegt Van den Spiegel. „Het gaat om Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en de Brabantse Pijl.” De Ronde van Vlaanderen is op 4 april, een datum waarop er misschien al volop gevaccineerd wordt. Maar een alternatief plan, maakt Flanders Classics voorlopig niet. „Dat is vandaag niet aan de orde. Als de situatie verandert kunnen wij de protocollen aanpassen.”

Autosport: Romain Grosjean verlaat ziekenhuis

08.40 uur Formule 1-coureur Romain Grosjean heeft het ziekenhuis weer verlaten. De 34-jarige Fransman overleefde zondag een zware crash op het circuit van Bahrein. Grosjean verbleef drie nachten in het ziekenhuis waar hij werd behandeld aan zijn (lichte) brandwonden.

Grosjean hoopt over anderhalve week uit te komen in de Grote Prijs van Abu Dhabi, de laatste race van dit jaar op de Formule 1-kalender.

Basketbal: Zorgen om corona groot in NBA bij start voorseizoen

07:45 uur De teams in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zijn begonnen aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Vanwege het coronavirus gaat dat nog steeds niet op de manier zoals iedereen zou willen. Vooralsnog mogen één speler en één trainer gebruik maken van een basket. Het is de bedoeling dat de normale teamtrainingen zondag kunnen beginnen.

„Als coach wil je dat de zorgen die je hebt om basketbal gaan. Op dit moment denk ik dat de zorgen van elke coach niets met basketbal te maken hebben”, zei Doc Rivers, de nieuwe coach van de Philadelphia 76ers, na zijn eerste training.

De eerste testwedstrijden staan ingepland voor 11 december, waarna het seizoen op 22 december moet beginnen. Het speelschema is nog niet gepubliceerd. In tegenstelling tot vorig seizoen zijn de wedstrijden nu niet gepland in een bubbel, maar gewoon bij de clubs zelf.

Japan wil grote groepen sportfans toelaten voor Spelen van Tokio

07:30 uur Japan is van plan om in de zomer op grote schaal bezoekers voor de Olympische Spelen in Tokio toe te laten zonder de verplichting van een vaccinatie of een quarantaine. Bezoekers voor de Spelen moeten alleen een negatief testresultaat op het coronavirus kunnen overleggen en de corona-app downloaden, zo meldt Nikkei business daily.

De krant gaf geen bron voor het nieuws en zei ook niet hoeveel bezoekers precies toegelaten worden, maar meldde wel dat buitenlandse bezoekers geen restricties zullen ondervinden in het gebruik van het openbaar vervoer. De organisatie van de Spelen heeft bijna 1 miljoen kaartjes verkocht aan sportfans van buiten Japan. In Japan zelf zijn 4,5 miljoen toegangsbewijzen verkocht.

Onder de huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten reizigers veertien dagen in zelfisolatie als ze Japan binnenkomen.

Olympisch bestuurder John Coates had vorige maand gezegd dat de coronamaatregelen niet zullen leiden tot minder atleten. Er worden ongeveer 11.000 atleten verwacht in Tokio waar de Spelen van start gaan op 23 juli volgend jaar. Het evenement in de Japanse hoofdstad werd vanwege de pandemie afgelopen zomer met een jaar uitgesteld.