Zo werkte de aan zijn rug gekwetste wielervedette toe naar topvorm Masterplan bracht Mathieu van der Poel terug naar favorietenrol

Door Hans Ruggenberg

Van der Poel zit weer pijnvrij op de fiets. Ⓒ ANP/HH

Lange tijd was het gissen naar de situatie van Mathieu van der Poel. Zijn gekwetste rug hield hem meer dan vijf maanden van zijn wegfiets. Het 27-jarige fenomeen keerde in Milaan-Sanremo terug met een derde plek, waarna hij met ritwinst in Settimana Coppi e Bartali en zijn weergaloze zege in Dwars door Vlaanderen de show stal. Ploegleider Christoph Roodhooft en Van der Poel zelf vertellen hoe hij zich heeft teruggeknokt, waardoor de Nederlander zondag weer de topfavoriet is in de Ronde van Vlaanderen.