Heerenveen wint voor ernstig zieke jeugdtrainer

De 34-jarige jeugdtrainer van de Friese club, een ex-speler van provinciegenoot SC Cambuur en TOP Oss, is getroffen door een zeldzame vorm van botkanker. De Wagt zag hoe de spelers in een speciaal t-shirt met de tekst ‘Sterkte Chris’ het veld opkwamen en was na de wedstrijd in de kleedkamer.

,,Daar kwamen emoties los. Zoiets doet iets met je. Ik ben blij, dat we hebben gewonnen voor hem”, vertelde Mitchell van Bergen, de maker van de 2-2, in een interview met Omrop Fryslan. ,,Ik heb hem meegemaakt bij Jong Heerenveen. Hij is een heel positieve man, die veel positieve energie geeft.”

