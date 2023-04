Premium Het beste van De Telegraaf

Degradatiespook heeft Noorderlingen bijna te pakken Groningen-trainer Van der Ree: ’Ik hoop nooit meer in zo’n situatie terecht te komen’

Door Wilber Hack

Dennis van der Ree zit in zwaar weer met Groningen. Ⓒ Pro Shots

WAALWIJK - Dennis van der Ree heeft er geen spijt van dat hij in december ‘ja’ zei tegen het verzoek van FC Groningen om hoofdtrainer te worden. Ook niet nu de missie om de Trots ven het Noorden in de Eredivisie te houden op het punt staat te mislukken en hij in een serie van vijftien wedstrijden maar één zege boekte.