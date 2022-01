Rolstoeltennissers Diede de Groot en Sam Schröder winnen Australian Open

De 25-jarige Groot domineert het rolstoeltennis al sinds 2018. Vorig jaar verzekerde ze zich van de zogenoemde golden grand slam, oftewel winst van alle grandslamtoernooien en olympisch goud in hetzelfde jaar. De Groot was de eerste tennisster die erin slaagde een golden grand slam te pakken sinds Steffi Graf in 1988.

De titel in Melbourne betekende al haar dertiende grandslamtitel. Op de grand slams is De Groot sinds Roland Garros 2020 onverslaanbaar.

Aniek van Koot (rechts) feliciteert Diede de Groot. Ⓒ AP

Een dag eerder won De Groot samen met Van Koot ook al het dubbelspel. Voor de 31-jarige Van Koot betekende het al haar twintigste grandslamtitel in het dubbelspel. Ook in die discipline staat De Groot op dertien grandslamtitels.

Schröder verslaat rolstoeltennislegende Alcott

Er was nog meer Nederlands succes bij het rolstoeltennis. Sam Schröder wist de Australische rolstoeltennislegende Dylan Alcott bij zijn afscheid in de finale te verslaan. Het werd 7-5 6-0 voor Schröder, die bij de quads de tweede grandslamtitel uit zijn loopbaan pakte. De wedstrijd werd gespeeld in een goedgevulde Rod Laver Arena, voorafgaand aan de halve finales van het vrouwentoernooi.

De 22-jarige Schröder pakte in 2020 de titel op de US Open.

Ook succes voor Sam Schröder. Ⓒ EPA

De 31-jarige Alcott, een fenomeen in eigen land, besloot eind vorig jaar dat hij op de Australian Open afscheid wilde nemen van de sport. Hij won in 2021 alle grandslamtoernooien en goud op de Paralympische Spelen.

Alcott werd geboren met een tumor in zijn rug. Hij moest direct een operatie ondergaan en hield daar een dwarslaesie aan over. Alcott was als paralympisch sporter eerst succesvol in het rolstoelbasketbal. Op 17-jarige leeftijd veroverde hij met de Australische ploeg goud op de Paralympische Spelen van 2008 in Beijing. Vier jaar later in Londen pakte Alcott met Australië zilver. Daarna won hij in 2016 en 2021 goud als tennisser.