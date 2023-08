John McEnroe euforisch na brute strijd in VS: ’Misschien wel beste wedstrijd ooit’

AMSTERDAM - Op het moment dat in Nederland zondagnacht zo’n beetje iedereen op één oor lag, schotelden Novak Djokovic en Carlos Alcaraz tennisfans over de wereld een legendarische finale voor in Cincinnati. Na drie uur en 49 minuten verrukkelijk tennis klopte Djokovic (36) de zestien jaar jongere Spanjaard in één van de mooiste wedstrijden van de laatste jaren: 5-7, 7-6 (7) en 7-6 (4).

Novak Djokovic (r.) en zijn zestien jaar jongere collega Carlos Alcaraz lachen na afloop hun tanden bloot. Ⓒ FOTO ANP/HH