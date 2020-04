FIA-voorzitter Jean Todt wil dit jaar nog Formule 1-races mét publiek zien

Voor een herstart van de Formule 1 zijn ook races zonder publiek een optie. Een voorstel om het seizoen tot januari 2021 te laten doorlopen, ligt eveneens op tafel. „Maar erg waarschijnlijk lijkt dat laatste me niet”, zegt Todt. „Er zijn wel gesprekken met de commerciële partners en uiteindelijk is het aan ons om te beslissen”, vertelt hij in een interview op motorsport-total.com.

„Dit jaar nog 15 tot 18 Grand Prix rijden, lijkt misschien optimistisch, maar het is zeker niet onmogelijk. Alles zal ervan afhangen wanneer we kunnen starten. Zodra we weten dat we kunnen beginnen, kunnen we twee tot drie Grand Prix per maand zien en als we in juli of augustus beginnen en dan tot december, hebben we vijf of zes maanden, vermenigvuldigd met drie. Maar je moet niet vergeten dat we in situaties terecht kunnen komen waarin een organisator het wel veilig kan houden, maar er geen zin meer in heeft. Een Grand Prix is een feest. Alles kan dan wel klaar staan, de stemming om te vieren moet er ook zijn.”

’Vreselijke tunnel’

De voormalige teamchef van Ferrari blijft ijveren voor een aangescherpte budgetlimiet, iets waar zijn ex-werkgever niet happig op is. In plaats van de geplande limiet van 160 miljoen euro voor 2021, zijn de teams wel al tot een akkoord gekomen om naar 137 miljoen euro te gaan. „Maar dat is nog te veel”, zegt de 74-jarige Fransman.

„Om de toekomst van de kleinere teams te vrijwaren, moeten we naar 110 miljoen gaan. Het zou dramatisch zijn moesten we bijvoorbeeld vier teams in de Formule 1 verliezen. Ik hoop echt dat iedereen het grote plaatje kan zien, in plaats van altijd alleen maar naar zichzelf te kijken. Een positief gevolg van deze coronacrisis is dat we de mogelijkheid hebben om dingen beter te doen in de toekomst. Het is niet houdbaar dat een kleiner team moet werken met een budget van 150 miljoen euro, terwijl andere teams het dubbele daarvan hebben. Dit is de kans om een aantal zaken opnieuw te gaan evalueren en een aantal beslissingen te nemen. Dat geldt niet alleen voor de Formule 1, maar ook voor de Formule E, het WK rally, het WK endurance, het toerwagenkampioenschap, karting, alles. we komen in een andere situatie en het is tijd voor een ’nieuwe deal’.”

„Als dit alles voorbij is, komen we immers in een andere wereld terecht. Mensen zijn emotioneel en bang. Gaat er nog wel interesse zijn om naar een race te gaan? Wil je nog steeds naar het stadion, of naar het theater, restaurant of bioscoop? We moeten helemaal opnieuw beginnen, want we weten nu dat we allemaal afhankelijk zijn van externe omstandigheden, hebben gezien hoe kwetsbaar de mens is. Alles gaan we uit een ander perspectief bekijken. We slaan ons er wel weer doorheen, maar het zal tijd kosten. Voorzichtig kunnen we uit deze vreselijke tunnel komen en het is belangrijk dat we ervan leren. Ook de Formule 1 zal terugkomen en ik hoop dat die in een betere vorm terugkomt.”