Mercedes-teambaas Toto Wolff nog steeds witheet: ‘Lewis Hamilton is bestolen’

,,Het is voor ons een enorm zware beslissing geweest om het beroep in te trekken. Formule 1 is een van de grootste sporten ter wereld. Sport zou voorop moeten staan, gevolgd door entertainment. En niet andersom”, aldus Wolff. ,,Juridisch gezien ben ik ervan overtuigd dat wij een zeer sterke zaak hebben en diep van binnen huil ik, maar er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Aan de andere kant wil niemand bij ons dit kampioenschap winnen in de rechtszaal.”

Wolff bevestigt dat de beslissing om de zaak te laten rusten in overleg met Lewis Hamilton is genomen. Mercedes werd wel voor de achtste keer op rij kampioen bij de constructeurs. Autosportfederatie FIA heeft een uitgebreid onderzoek aangekondigd naar de gang van zaken in Abu Dhabi en in het bijzonder de procedure rond de safety car.

Toto Wolff van Mercedes en Red Bull-teambaas Christian Horner schudden elkaar, voor de race in Abu Dhabi, de hand. Ⓒ HH/ANP

,,Ik heb vertrouwen in de commissie en ik verwacht dat zij niet alleen met woorden, maar ook met daden komen. Wij houden de FIA aansprakelijk. De inconsistentie rond de regelgeving leidt tot polarisatie. Dit is een breder probleem. Veertien maanden geleden in de Nürburgring was de uitleg over de procedure rond de safety car 180 graden anders dan nu. Ik ben niet geïnteresseerd in een conversatie met wedstrijdleider Michael Masi. De beslissingen die hij heeft genomen in de slotfase van de race, hebben Lewis een verdiende titel ontnomen. Hij is bestolen. Dat is onacceptabel.”

De Oostenrijkse teambaas wil nog wel kwijt dat zijn onvrede niets te maken heeft met Verstappen of diens team Red Bull. ,,Max is kampioen en heeft een geweldig seizoen achter de rug. Ik heb enorm veel respect voor hem en voor Red Bull. Maar ik hoop dat dit soort momenten in de toekomst worden vermeden. Ik kan nog steeds niet geloven wat hier is gebeurd.”

Wolff zegt dat hij uit loyaliteit richting Hamilton niet komt opdraven bij het FIA-gala, donderdagavond in Parijs. Ook de Britse coureur is niet van de partij. Technisch directeur James Allison vertegenwoordigt Mercedes.

