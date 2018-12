PSV verwijdert afbeelding Suárez na druk fans

De beeltenis van Suárez was gebruikt om reclame te maken voor een voetbalwinkel. Als speler van Ajax maakte Suárez geen vrienden in Eindhoven toen hij in 2010 PSV'er Otman Bakkal beet. PSV is het eens met de supporters en zegt dat het niet handig was om Suárez als campagne-uiting te gebruiken.

,,We hebben een verkeerde keuze gemaakt", reageert Arne van Breugel, manager Merchandising & Image Rights van PSV. ,,We hebben overleg gehad met het merk en onze partner. Er komt een andere afbeelding."