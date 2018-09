Ajax terug in de tijd met uitshirt

De broek en sokken zijn donkerblauw. Bij duels met tegenstanders die ook in het blauw spelen, kiest Ajax voor een rode broek en rode sokken.

"De inspiratie voor het donkerblauw en Ajax-rood komt uit het tenue waarin Ajax zijn laatste grote Europese successen vierde", verklaart de club op de eigen website.

De Amsterdammers wonnen in 1995 de Champions League in een tenue met ongeveer dezelfde kleuren. Op 24 mei kan in Stockholm opnieuw geschiedenis geschreven worden. Dan moet Ajax in de Europa League-finale afrekenen met Manchester United.

Zoals elk jaar zijn er ook weer enkele details aangebracht. Op de sokken, ter hoogte van het scheenbeen, zijn de drie andreaskruizen van het Amsterdamse stadswapen gestikt.

De inmiddels vertrouwde (en door veel fans verfoeide) Adidas-strepen op het shirt zijn evenals het rugnummer en de naam rood. De stijl van de symbolen is gebasseerd op het karakteristieke lettertype dat gebruikt wordt voor de bruggen over de stadsgrachten. "Hiermee krijgt de bedrukking op de achterzijde een echte Amsterdamse uitstraling", meldt Ajax trots.