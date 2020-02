Vrouwen- én mannenploeg Nederland pakken WK-goud na diskwalificatie Canada

Namens Nederland verschenen Dai Dai Ntab, Kai Verbij en Thomas Krol op het ijs. Vorig jaar in Inzell, bij de eerste strijd om de wereldtitel op dit nieuwe onderdeel, kwamen namens het winnende Oranje Ronald Mulder, Verbij en Kjeld Nuis in actie.

Het favoriete Rusland werd in Salt Lake City uitgeschakeld door een valpartij bij kopman Pavel Koelizjnikov.

Eerder reden de Nederlandse schaatssters een wereldrecord van 1.24,02. Namens Oranje waren Femke Kok, Jutta Leerdam en Letitia de Jong van de partij. Rusland eindigde als tweede (1.24,50) en Polen belandde op de derde plaats (1.25,37).

Vorig jaar in Inzell behoorden Leerdam en De Jong eveneens tot het kampioensteam. WK-debutante Femke Kok nam in Utah de plaats in van Janine Smit. Het winnende drietal had in deze samenstelling dit seizoen nog niet gezamenlijk een officiële wedstrijd gereden.

Aan de teamsprint bij de vrouwen deden in Salt Lake City slechts vier landenteams mee.