Anne Terpstra vindt ontspanning naast mountainbike: ‘Eindelijk écht genieten’

Anne Terpstra viert een overwinning. Ⓒ @EGOPromotion

Na een geïmproviseerde aanloop, met weinig wedstrijden, staat komend weekend in het Duitse Albstadt de eerste World Cup mountainbike op het programma. ,,Dat kun je gerust een wonder noemen, want met de situatie rondom corona gaat het hier juist de verkeerde kant op. Alle wedstrijden zijn vorige week nog afgelast, het is echt kantje boord geweest wat betreft deze race’’, zegt Anne Terpstra.