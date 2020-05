Cambuur en De Graafschap praten verder met KNVB over compensatie

Remon Enting, financieel directeur van De Graafschap (L) en algemeen directeur Ard de Graaf van SC Cambuur arriveren voor een gesprek in het KNVB sportcentrum. Ⓒ ANP

SC Cambuur en De Graafschap blijven met de KNVB in gesprek over compensatie voor de gemiste promotie naar de eredivisie. Dat meldde de voetbalbond maandag na een gesprek met de directie van de nummers 1 en 2 van het afgebroken seizoen in de eerste divisie.