Groenewegen schroeft niveau trainingen op

„Ja dat zie je goed, een motor. Want de scooter was te langzaam geworden. Season 2020, Dylan Groenewegen is coming for you!”, aldus Nine Storms op Twitter bij een filmpje waarop te zien is hoe de viervoudig Tour de France-etappewinnaar aan een training begint.

Wielrenners trainen geregeld achter een scooter of in dit geval een motor. Dit om hun basissnelheid op te schroeven en voor langere tijd een hogere snelheid vol te kunnen houden.

Groenewegen, vorig seizoen met vijftien (individuele) zeges de meest succesvolle renner van het peloton, begint zijn seizoen op 5 februari in Spanje met de Ronde van Valencia.

Ook Tom Dumoulin staat aan het vertrek. De Limburger, overgekomen van Sunweb, maakt in Spanje zijn debuut voor de geel-zwarte brigade.