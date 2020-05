Watford wil Premier League niet op neutraal terrein afmaken

Vorige week liet Brighton & Hove Albion al blijken het plan niet te steunen. Volgens Scott Duxbury, voorzitter van Watford, zijn er meer tegenstanders. Veertien van de twintig clubs moeten het plan goedkeuren.

Maximaal tien stadions

De Premier League wil de competitie hervatten met alleen nog maar duels op neutraal terrein. Daarbij zou het gaan om maximaal tien stadions, die aan alle richtlijnen voldoen. Er zijn nog 92 duels te spelen.

„Aan het begin van dit seizoen kon niemand bedenken dat Watford Liverpool zou verslaan. Het team van Jürgen Klopp is wereldkampioen en winnaar van de Champions League. Ze spelen een voetbalstijl die ongelooflijk is om naar te kijken”, zegt Duxbury op de website van de club.

Mentale staat

„Maar op 29 februari wonnen we zowaar van Liverpool. Om zelfs maar hoop te hebben om een van de beste elftallen die het land ooit heeft gekend te verslaan, moeten we in eigen stadion spelen. Voor onze eigen fans, met iedere speler mentaal en fysiek in de beste staat.”

Duxbury zou het dan ook oneerlijk vinden als het seizoen niet in de eigen stadions kan worden afgemaakt. „Met alle gezondheidsrisico’s wordt ons gevraagd een competitie af te maken die niet lijkt op hoe die is begonnen. Het zou een einde kunnen maken aan het avontuur van een kleine club als Watford in de Premier League. Is dat eerlijk? Heeft het met sportieve integriteit te maken? Natuurlijk niet.”

Watford is de nummer 17 in de Premier League en staat op doelsaldo boven de degradatiestreep.