Rafael Nadal weer stap dichter bij 21e grandslamtitel na zwaarbevochten zege

Nadal wist de eerste twee sets redelijk eenvoudig naar zich toe te trekken (6-3 6-4), maar verloor de derde set met 6-4. In de vierde set bij een achterstand van 4-1 moest de Spanjaard een medische time-out nemen. Hij leek last te hebben van zijn buik en wekte later de indruk vooral problemen te hebben met de hitte. Zijn fysieke problemen bleven Nadal ogenschijnlijk parten spelen en Shapovalov trok de stand weer gelijk: 2-2.

In de vijfde en beslissende set startte Nadal prima door zijn eerste game te pakken en de Canadees meteen te breken. Na een zwaarbevochten game kwam Nadal op een comfortabele 3-0 voorsprong in de vijfde set om die vervolgens met 6-3 naar zich toe te trekken. Bij zijn eerste matchpoint was het meteen raak.

In de halve finales neemt Nadal het op tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Gaël Monfils en de Italiaan Matteo Berrettini.

21e grandslamtitel

Nadal hoopt in Melbourne zijn 21e grandslamtitel te pakken. Net als de afwezige Roger Federer (geblesseerd) en Novak Djokovic (visum ingetrokken) heeft de Spanjaard er inmiddels twintig te pakken. De Spanjaard kan dus in Melbourne het record alleen in handen krijgen. Alleen in 2009 wist Nadal de Australian Open op zijn naam te schrijven.