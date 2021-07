Naomi Osaka ontsteekt in Tokio olympische vlam

Tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen heeft TeamNL zijn officiële entree gemaakt. Atleet Churandy Martina en Keet Oldenbeuving hadden de eer om namens Nederland de vlag het stadion binnen te dragen in een. Achter hen liepen zo’n veertig sporters en begeleiders uit de Nederlandse delegatie.

Het was uiteindelijk Osaka die de olympische vlam ontbrandde. De viervoudig grandslamwinnares kent een uiterst bewogen jaar, maar is in Japan een absolute grootheid. Verrassend was de keuze van het organiserende land dus niet om haar deze belangrijke taak te geven.

Osaka is al enige weken niet in actie geweest nadat er ophef was ontstaan over haar aangekondigde persboycot tijdens Roland Garros. Ze deed niet mee aan Wimbledon. De keuze voor Osaka is pikant. „Sinds ik de aandacht van de wereld op me gericht heb, heb ik steeds weer last van angstaanvallen. Dat is vooral zo in de aanloop naar grote toernooien”, liet ze onlangs optekenen.

