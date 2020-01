Australian Open: Wawrinka verrast Medvedev, Zverev wint

Wawrinka won de Australian Open in 2014. In de jaren daarna schreef hij ook Roland Garros (2015) en de US Open (2016) op zijn naam. Door de nodige blessures zakte Wawrinka de afgelopen jaren weg, maar in Melbourne liet de veteraan tegen Medvedev zien dat hij nog altijd goed kan tennissen. De Zwitser knokte zich terug na een achterstand van 2-1 in sets en domineerde in de beslissende vijfde set. Wawrinka brak Medvedev direct en plaatste in de zevende game nog een break, waarna hij de partij zelf uitserveerde.

De huidige nummer 15 van de wereld treft in de kwartfinale Alexander Zverev. Duitser was te sterk voor Andrej Rublev: 6-4, 6-4, 6-4.

Kerber

Met Angelique Kerber vloog ook de laatste nog actieve oud-winnares van de Australian Open maandag uit het toernooi. De 32-jarige Duitse, die in 2016 haar eerste grandslamtitel in Melbourne veroverde, moest het in de vierde ronde afleggen tegen Anastasija Pavljoetsjenkova uit Rusland: 7-6(5), 6-7(4), 2-6. De Russische treft Garbine Muguruza in de kwartfinale.

In de eerste week van de Australian Open werden de oud-winnaressen Maria Sjarapova, Serena Williams, Caroline Wozniacki en Naomi Osaka al uitgeschakeld. De 22-jarige Osaka, vorig jaar winnares in Melbourne, verloor in de derde ronde van de 15-jarige Amerikaanse Cori Gauff.

Simona Halep Ⓒ EPA

Halep

De Roemeense Simona Halep heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Australian Open. Ze was met 6-4, 6-4 te sterk voor de Belgische Elise Mertens.

Halep wist de eerste set te winnen door bij een 4-4 stand de opslag van Mertens te breken. Daarvoor hadden de tennissters al een opslagbeurt van elkaar afgepakt.

In de tweede set begon de Roemeense sterk, ze won direct drie games. Mertens brak de service van Halep in de daaropvolgende games echter ook twee keer. Halep maakte wederom het verschil op 4-4 door de Belgische te breken. Net als in de eerste set won ze daarna haar eigen servicebeurt.

Halep neemt het in de kwartfinale op tegen Anett Kontaveit. De Estse versloeg Iga Swiatek: 6-7(4), 7-5, 7-5.

Thiem

Dominic Thiem heeft ook de kwartfinale van de Australian Open breikt. De Oostenrijkse nummer vijf van de wereld was in drie sets te sterk voor Gael Monfils:6-2, 6-4, 6-4. Thiem krijgt bij de laatste acht Rafael Nadal of Nick Kyrgios tegenover zich.