Scorende Malen helpt Dortmund aan eerste zege van seizoen

Malen opende in de achtste minuut de score bij 1860 München, een club van het derde niveau in Duitsland. De Oranje-international schudde aan de linkerkant zijn bewaker af en schoot in de korte hoek. Via twee keer binnenkant paal ging de bal erin. Jude Bellingham maakte er na een half uur 2-0 van. De nieuwe aanwinst Karim Adeyemi zorgde vier minuten later voor de derde treffer. Ook bij die twee doelpunten was Malen betrokken.

VfB Stuttgart plaatste zich eerder op de avond ook voor de tweede ronde van de DFB Pokal. Stuttgart won met 1-0 bij Dynamo Dresden door een treffer van Darko Churlinov.

BELGIË: Union heeft eerste zege binnen

Union heeft zijn eerste zege in de Belgische competitie binnen. De club won in het eigen Stade Joseph Marien met 1-0 van Charleroi. De Engelsman Ross Sykes maakte het enige doelpunt.

Union, waar Bart Nieuwkoop speelt, eindigde vorig seizoen bovenaan in het reguliere seizoen, maar moest in de play-offs om de Belgische titel Club Brugge voor laten gaan. De club eindigde als tweede en komt volgende week in de derde voorronde van de Champions League uit tegen Rangers FC van coach Giovanni van Bronckhorst.

Union was de competitie een week eerder begonnen met een 1-1 gelijkspel bij STVV.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Jupiler Pro League