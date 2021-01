Aantal kandidaten voorzitterschap FC Barcelona terug naar drie

Hij behoorde tot de vier kandidaten die in eerste instantie genoeg handtekeningen hadden opgehaald om de kiesdrempel te halen.

De ingeleverde steunbetuigingen aan de kandidaten werden de afgelopen dagen gecontroleerd. Joan Laporta, die 10.272 handtekeningen had verzameld, hield 9625 goedgekeurde brieven over. Victor Font zag zijn steunbetuigingen slinken van 4713 naar 4431, Antoni Freixa van 2822 naar 2634. Rousaud had 2510 handtekeningen, iets meer dan de vereiste 2257, maar hij haakte donderdag na de hertelling af. Eerder in de week vielen al vijf kandidaten af.

Op zondag 24 januari kiezen de leden van Barcelona een opvolger voor de eind oktober opgestapte Josep Maria Bartomeu. Laporta is de favoriet. Hij fungeerde tussen 2003 en 2010 al als voorzitter van de Catalaanse club. Laporta sprak eind vorig jaar zijn steun uit aan de huidige trainer van Barcelona, Ronald Koeman.