Belg Maxim Van Gils wint na loodzware klim in Saudi Tour

Wielrennen

Onvrede over gevaarlijke toestanden in Saudi Tour: ’Benieuwd wat volgende rit brengt’

The Riders Union, de officieuze vakbond die de belangen van profwielrenners behartigt, is niet te spreken over de veiligheidsomstandigheden in de Saudi Tour. Tijdens de openingsrit kwam het peloton in enkele gevaarlijke situaties terecht.