‘Alfaman als Michael Jordan wordt nu minder geaccepteerd'

’Air Jordan’ verkent het luchtruim tijdens de NBA-finales van 1998. Zijn tegenstanders van Utah Jazz kunnen alleen maar toekijken. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Ook nu, ruim twintig jaar na zijn gloriedagen in het tenue van Chicago Bulls, zorgt Michael Jordan voor kijkcijferrecords. De documentaire rond de beste basketballer aller tijden geeft een boeiend inkijkje in een succesformule. Het werpt ook de vraag op of dergelijke karaktertrekjes tegenwoordig nog worden gepruimd.