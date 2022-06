Murray ziet kans op Wimbledon toenemen: ’Het gaat beter dan gedacht’

„Het goede nieuws is dat ik weer aan het trainen ben”, zei de Brit, die afgelopen week wel het toernooi van Queen’s moest laten schieten. „Het slechte nieuws is dat ik nog niet in staat ben alle slagen goed uit te voeren. Dat belemmert me in mijn voorbereiding. De blessure herstelt goed, maar het is nog niet perfect allemaal. Maar ik sta er beter voor dan ik een week geleden had gedacht.”

Murray, de huidige nummer 51 van de wereld, traint momenteel met onder andere Stanislav Wawrinka. „Het gaat al bij al prima. De komende dagen hoop ik testen of ik ook de slagen die ik nu nog niet kan maken, weer kan slaan. Want in een wedstrijd kom je er niet mee weg als je een bepaalde slag niet kan uitvoeren.”

Naast Murray werkt ook Nadal keihard om fit te verschijnen op Wimbledon. Sinds de gewonnen finale op Roland Garros van 5 juni speelde hij geen enkel toernooi meer vanwege een voetblessure. „De behandelingen en de laatste trainingsweek zeggen me dat er een kans is dat ik het haal”, zo zei de Spanjaard onlangs.