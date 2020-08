Sportieve en financiële klapper voor Donny van de Beek

Donny van de Beek. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Donny van de Beek (23) ontbrak maandagmiddag op het trainingsveld van Oranje en het is nog maar de vraag of hij wel aan de dinsdagtraining kan deelnemen. De Manchester United-aankoop werd – na overleg tussen de artsen van de KNVB, Ajax en The Mancunians – in Amsterdam gekeurd en traint dinsdag alleen als alle contracten zijn getekend en de uitslag van zijn extra coronatest, die na het verlaten van de KNVB-bubbel nodig was, negatief is.