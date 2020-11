Juventus wint bij rentree Matthijs de Ligt dankzij doelpunten Cristiano Ronaldo

De 21-jarige international van Oranje had tegen Cagliari een basisplaats en speelde direct weer de hele wedstrijd. Omdat de gelouterde Italiaanse verdedigers Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci door blessures ontbraken, vormde de oud-Ajacied het hart van de defensie met de Turk Merih Demiral. De Ligt liet zich al na amper 2 minuten gelden met een stevig blok, waarmee hij de bal veroverde.

Ronaldo scoorde vlak voor rust twee keer kort achter elkaar. De Portugees opende in de 38e minuut de score, nadat hij vanaf links het strafschopgebied in was gedribbeld.

Even later tikte Ronaldo de 2-0 binnen uit een hoekschop die door Demiral was doorgekopt. De 35-jarige Portugees voerde zijn productie dit seizoen in de Serie A op naar acht doelpunten in vijf wedstrijden. In drie van die duels scoorde hij steeds twee keer.

Met 16 punten uit acht wedstrijden staat Juventus in de Italiaanse competitie op de tweede plek. Koploper AC Milan, dat 1 punt meer heeft, speelt zondagavond uit tegen Napoli. Voor De Ligt en zijn ploeggenoten staat dinsdag in de Champions League een thuiswedstrijd tegen Ferencváros op het programma.