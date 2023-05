Premium Het beste van De Telegraaf

Rotterdammer (36) verpestte ’kampioensduels’ AZ in 2007 en Feyenoord in 2017 Bruins: ’Nog steeds trots als ik langs bordes op Coolsingel kom’

Luigi Bruins zit er kort op bij Feyenoorder Dirk Kuyt in 2017. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Luigi Bruins (36) geldt als één van de meestbegaafde spelers die ooit op Woudestein heeft rondgelopen in het eerste elftal van Excelsior. De clubicoon, die tien seizoenen voor de hoofdmacht van de Kralingers uitkwam, maakte twee van de meest memorabele duels uit de clubhistorie mee. Tot in detail vertelt hij over die dag in 2007 dat AZ op de slotdag van de titel werd gehouden en in een nachtmerrie werd gestort (3-2). En hoe zondag exact zes jaar geleden het kampioensfeest van Feyenoord op harde wijze werd uitgesteld (3-0). Want: de geschiedenis zou zich in een light-variant kunnen herhalen.