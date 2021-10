Corona-uitbraak bij VfB Stuttgart

Het vijftal is in quarantaine gegaan. De andere selectiespelers van Stuttgart testten negatief op het coronavirus tijdens een extra controle. Zij konden maandag de training hervatten na een vrij weekeinde vanwege de interlandperiode. De ploeg van trainer Pellegrino Matarazzo moet zaterdag bij Borussia Mönchengladbach aantreden. Dat doet het met een flink uitgedunde selectie, want naast de besmettingen zijn er nog eens vijf spelers geblesseerd.

De directie van Stuttgart heeft de maatregelen op hygiënisch gebied bij de club verscherpt en het aantal controles op het coronavirus verhoogd. „We hopen dat we daarmee kunnen voorkomen dat er de komende dagen nog meer positieve tests volgen”, liet sportdirecteur Sven Mislintat weten.

Professionele verantwoordelijkheid

Eerder op de dag sprak Bundesliga-bestuurder Christian Seifert zich nog uit voor vaccinatie. „Iedereen moet het voor zichzelf beslissen, aan de andere kant heb je ook een professionele verantwoordelijkheid voor jezelf en je lichaam. Je verdient geld met je lichaam - en best veel”, zei hij bij Bild. „Ik heb moeite om te begrijpen waarom je niet zou laten inenten.”

Seifert vertelde ook dat het vaccinatiepercentage onder spelers, coaches en begeleiders in de Bundesliga 94 procent is. Al was het voor de ondervraagden niet verplicht om deze informatie af te geven. De Duitser vindt dat percentage best goed, maar verlangt eigenlijk een nog hogere opkomst. „Er staat veel op het spel. Persoonlijk geloof ik dat vaccinatie heel zinvol is.”