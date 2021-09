Dit staat er vrijdag op het programma in Zandvoort

De Formule 3 bijt om 10.05 uur het spits af. De jonge talenten gaan de baan op voor hun eerste vrije training. De Nederlander Tijmen van der Helm, rijdend voor MP Motorsport, is een van de gelukkigen. Later op de dag, van 13.55 uur tot 14.25 uur, vindt de kwalificatie plaats. Later op de dag komen ook Beitske Visser (W Series) en Larry ten Voorde plus acht andere landgenoten (Porsche Supercup) in actie.

Vrije trainingen

Om 11.30 uur is het moment is daar! De eerste vrije training gaat beginnen. Voor het eerst sinds 1985 worden er weer officiële Formule 1-kilometers verreden op Circuit Zandvoort. Natuurlijk waren er de afgelopen decennia zo nu en dan demonstraties met bolides uit de koningsklasse, maar ruim 36 jaar lang werd er niet meer om het echie gereden. Het wordt interessant om te zien hoe de coureurs omgaan met de kombochten. En gaan wind en zand nog een rol spelen op het circuit dat op een steeworp afstand van de Noordzee ligt?

Om 15.00 uur begint de tweede vrije training. Niemand zal echt bezig met tijden. Het draait deze vrijdag vooral om data verzamelen en het circuit leren kennen. Toch geven de rondetijden wel degelijk een indicatie van hoe de teams ervoor staan. Natuurlijk wordt met het oog op de race van zondag met extra aandacht naar de long runs gekeken, al is het goed mogelijk dat de kwalificatie uiteindelijk doorslaggevend blijkt. Zandvoort is een relatief smalle baan en kenners vrezen dat inhalen weleens erg lastig kan worden.

Toto Wolff en Christian Horner staan vandaag de media te woord. Ⓒ HH/ANP

Persconferentie

Waar de coureurs donderdag met de pers spraken, is het vandaag de beurt aan enkele teambazen. Vanaf 13.00 uur schuiven Toto Wolff (Mercedes), Christian Horner (Red Bull), Otmar Szafnauer (Aston Martin) en Guenther Steiner (Haas) aan voor een persconferentie.

Wolff en Horner zijn de grote blikvangers, aangezien hun kopmannen Lewis Hamilton en Max Verstappen in een verhit duel om de wereldtitel zijn verwikkeld. Eerder dit jaar stonden de twee grote bazen nog lijnrecht tegenover elkaar. Na het incident tussen Hamilton en Verstappen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië waren beiden het volledig met elkaar oneens.

Formule 1

Vrije training 1: 11.30 uur – 12.30 uur

Vrije training 2: 15.00 uur - 16.00 uur

Formule 3

Vrije Training: 10.05 uur – 10.50 uur

Kwalificatie: 13.55 uur – 14.25 uur

Porsche Supercup

Vrije Training: 17.25 uur – 18.10 uur

W-Series