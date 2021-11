Tottenham Hotspur zet trainer Nuno op straat

De Portugees, meestal kortweg Nuno genoemd, was pas sinds afgelopen zomer in dienst van de Londense club. Zijn ontslag volgt na de kansloze 3-0-nederlaag, afgelopen zaterdag op eigen veld tegen Manchester United.

„Ik weet hoezeer Nuno en zijn assistenten wilden slagen en het spijt me dat we deze beslissing hebben moeten nemen”, schreef directeur voetbal Fabio Paratici in een verklaring op de website van de club. „Nuno is een gentleman en zal altijd welkom zijn. We wensen hem en zijn assistenten veel succes.”

Nuno was voor zijn aanstelling in Londen vier seizoenen werkzaam als coach van Wolverhampton Wanderers. Daarvoor was hij onder meer trainer bij Valencia en FC Porto. Hij volgde bij Tottenham de in april ontslagen José Mourinho op. Diens taken werden tot het einde van het afgelopen seizoen waargenomen door Ryan Mason.

Tottenham begon de competitie met drie overwinningen, maar leed tegen Manchester United alweer de vijfde nederlaag van het seizoen. Met een rol als invaller voor Steven Bergwijn kwam de ploeg de hele wedstrijd niet tot een schot op doel. De fans van de Spurs floten de coach uit en scandeerden leuzen. Tottenham staat achtste in de Premier League en ging anderhalve week geleden ook nog met 1-0 onderuit bij Vitesse in de Conference League. Nuno had daar een B-elftal opgesteld.

Antonio Conte Ⓒ Pro Shots

Vitesse gaat donderdag op bezoek bij de Spurs, dat volgens Sky Italia al in gesprek is met de Italiaanse coach Antonio Conte om Nuno op te volgen.