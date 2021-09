Mercedes-topman: ’Red Bull weet dat Max Verstappen fout zat’

„Je ziet dat Helmut en Christian niet trachtten om Lewis de schuld te geven. Dat voelt een beetje alsof ze weten dat Max fout zat, want zij zullen bij elke gelegenheid proberen om Lewis aan te wijzen als schuldige”, aldus Mercedes’ trackside engineering directeur Andrew Shovlin.

Teambaas en CEO Toto Wolff had het over een ’professionele overtreding’ van Verstappen, waarmee hij impliceerde dat de Nederlander expres op Hamilton inreed. Daarnaar gevraagd wilde Wolff dat niet hardop stellen. Ook Hamilton zei dat Verstappen zoiets niet bewust zou doen, evenals de Red Bull-coureur zelf.

Forceren incident

„Wij vinden dat Lewis niets verkeerds deed en dat Max degene was die overwegend de fout maakte”, volgde Shovlin de uitspraak van de stewards. „Max zou die bocht nooit hebben gehaald, maar het lijkt erop dat hij altijd liever kiest om een incident te forceren dan zijn positie op te geven met betrekking tot Lewis. Het is wel een opluchting dat Lewis werd beschermd door de halo, anders had het erger kunnen aflopen.”

Verstappen is van mening dat Hamilton hem meer ruimte had moeten geven bij het bewuste moment. De Nederlander werd naderhand bestraft door de stewards en incasseert tijdens de volgende race in Rusland een gridstraf van drie plaatsen.