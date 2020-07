Dortmund-ster Erling Haaland mag nachtclub niet in en wordt boos

De 19-jarige Noor, die na het einde van het Bundesliga-seizoen naar Noorwegen is afgereisd, is de toegang tot een nachtclub ontzegd. Dat viel duidelijk niet in goede aarde bij het tienerfenomeen.

Op beelden die flink worden gedeeld op sociale media valt te zien dat een beveiliger Haaland van de plek wil verwijderen. Haaland is het daar duidelijk niet mee eens en begint met hem te discussiëren. Als de beveiliger weer wegloopt, lopen de verbale gemoederen even flink op.

Het gedrag van Haaland staat in schril contrast met de foto die hij zaterdag op Instagram zette. Daarop valt te zien dat de aanvaller een forse vis aan de haak heeft geslagen en dat vol trots laat zien in een rustig voortkabbelend beekje.

Haaland verruilde in de winterstop Red Bull Salzburg voor Dortmund waar hij al snel furore maakte met veel treffers, ook nog eens op beslissende momenten. In 14 competitiewedstrijden scoorde de Noorse aanvaller 13 keer.