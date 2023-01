Zege NAC dankzij goal binnen acht seconden, koploper PEC wint in Venlo

De thuisploeg trapte af in de Brabantse derby, maar verloor de bal razendsnel. Charles-Jesaja Herrmann scoorde vervolgens de 0-1. Uiteindelijk werd het 1-2 voor de ploeg uit Breda. Jort van der Sande zorgde voor rust voor de 0-2. Invaller Kyvon Leidsman deed nog wat terug alvorens zijn teamgenoot Jearl Margaritha binnen twee minuten twee keer geel kreeg.

Het was net niet de snelste goal ooit in het betaalde voetbal. Die blijft op naam van Kees van Ierssel, die in 1968 al na 7 seconden scoorde voor Baronie. Dat was in de tweede divisie.

Vito van Crooij evenaarde vorig jaar het record van het snelste doelpunt ooit in de Eredivisie. De aanvaller van Sparta Rotterdam opende in de thuiswedstrijd tegen AZ ook al na 8 seconden de score.

Van Crooij kwam daarmee op gelijke hoogte met Koos Waslander. De voetballer van NAC Breda scoorde op 20 maart 1982 in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (1-2) ook na acht tellen.

Koploper PEC

PEC Zwolle staat voorlopig alleen aan de leiding in de Keuken Kampioen Divisie. De formatie van trainer Dick Schreuder won vrijdag op eigen veld van VVV-Venlo, 2-0. De Zwollenaren staan nu 3 punten voor op Heracles Almelo, dat vanwege winterse omstandigheden in Limburg niet kon spelen bij MVV Maastricht.

De favoriet nam in Zwolle pas laat afstand. Iets meer dan een kwartier voor tijd kwam PEC Zwolle op voorsprong. Davy van den Berg rondde af, nadat de ingevallen Apostolos Vellios een voorzet fraai met de hak had verlengd. Zo'n 5 minuten later werd het 2-0 door Lennart Thy. De Duitser stond op de goede plaats na een wat onoverzichtelijke situatie in het Venlose strafschopgebied, ook na voorbereidend werk van Vellios.

Afgezien van het topduel MVV Maastricht - Heracles Almelo werd ook Willem II - Eindhoven vanwege het slechte weer afgelast.