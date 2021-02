KNVB noteert de drukste winterse transferperiode ooit: 169 overschrijvingen

Er waren vooral veel transfers van Nederlandse naar buitenlandse clubs. Liefst 61 spelers vonden een nieuwe club in een ander land; een stijging van 30 procent ten opzichte van vorig seizoen, toen er 47 transfers naar het buitenland waren. Binnen Nederland waren er 52 transfers en er kwamen 56 spelers van een club in het buitenland naar Nederland toe.

De eerste transfer deze periode was van Giannis-Foivos Botos, die onder contract staat bij AEK Athene en de rest van dit seizoen op huurbasis uitkomt voor Go Ahead Eagles. De laatste transfer was van Oussama Idrissi, die op 1 februari om 22.41 uur een transfer op huurbasis van Sevilla naar Ajax maakte.

Ajax tastte het diepst in de buidel met de aankoop van de Franse spits Sebastien Haller. De club betaalde 22,5 miljoen euro aan West Ham United. Haller werd daarmee de duurste aankoop ooit van een club uit de Eredivisie. De Amsterdams club was zelfs een van de grootste investeerders in Europa. Alleen West Ham United betaalde meer voor een speler; 23,1 miljoen euro voor Saïd Benrahma, die overkwam van Brentford.

Dit seizoen mogen spelers voor drie clubs uitkomen in één seizoen, in tegenstelling tot eerdere jaren. Wereldbond FIFA heeft deze uitzondering gemaakt vanwege de coronapandemie en de uitgestelde slotfases van de competities vorig seizoen in verschillende landen. Zo kon Idrissi bijvoorbeeld nog zijn gang naar Ajax maken, terwijl hij eerder dit seizoen al officiële wedstrijden voor AZ en Sevilla speelde.

Dat het zo druk was, betekent overigens niet dat er overal met geld is gesmeten. Bij bijna de helft van de transfers (78) ging het om een huurconstructie, waarbij er vaak weinig tot geen geld gemoeid is.

Magere Premier League-winter

De Premier League heeft daarentegen de slapste winterse transferperiode in jaren beleefd. De clubs uit de hoogste Engelse divisie, die in andere jaren strooiden met tientallen miljoenen voor spelers, gaven in januari 'slechts' 79 miljoen euro uit. Dat was nog niet eens een derde van het bedrag dat vorig jaar werd uitgegeven aan transfers, namelijk 261 miljoen euro.

Het bedrag staat ook in schril contrast met de uitgaven in de vorige zomerse transferperiode. Ondanks alle financiële onzekerheden vanwege de coronapandemie spendeerden de Engelse clubs toen een recordbedrag van ruim 1 miljard euro.

De financiële experts van Deloitte registreerden deze winterse transferperiode slechts 24 transfers in de Premier League, ongeveer de helft minder dan in de voorgaande jaren. De 'big six', te weten Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur en Chelsea hielden zich opvallend gedeisd en trokken amper spelers aan.

Er waren slecht drie transfers die de 10 miljoen euro overstegen. Saïd Benrahma was de duurste; West Ham United kocht hem voor 23,1 miljoen euro van Brentford. Manchester United betaalde 21 miljoen euro aan Atalanta Bergamo voor Amad Diallo.