Ongeneeslijk zieke Els Vader: ’Ik ga echt niet onder een steen zitten’

Culemborg - Els Vader (60) en Haico Scharn (75) zijn twee ex-topsporters in hart en nieren. Zij nam als sprintster deel aan de Olympische Spelen in Moskou (1980), Los Angeles (1984) en Seoul (1988), hij als specialist op de 1500 meter aan die van München (1972). Al 38 jaar zijn ze onafscheidelijk, maar voor hoelang nog? Vorig jaar werd bij Vader namelijk een zeldzame soort kanker geconstateerd. Thuis in Culemborg vertelt de oud-atlete openhartig over de lijdensweg die ze aan het afleggen is.