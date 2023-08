Maurice Steijn: ’Ook m’n familie beschadigd’

Van Hooijdonk zei dat Steijn in zijn tijd bij NAC Breda betrokken was geweest bij ’duistere deals met bevriende agenten’, maar gaf later toe daar geen enkel bewijs voor te hebben.

„Langs deze weg wil ik eenmalig kort reageren op de gebeurtenissen van afgelopen week”, laat Steijn desgevraagd weten.

„Ik ben afgelopen zondagavond, tijdens een uitzending van Studio Voetbal, vals beschuldigd door de heer Van Hooijdonk. Met zijn grensoverschrijdende gedrag heeft hij niet alleen mij beschadigd, maar ook mijn familie. De rectificatie die de heer Van Hooijdonk heeft gemaakt, is dan ook volkomen terecht”, aldus Steijn. „Ik wil naast mijn familie en vrienden een ieder bedanken voor de steun die ik heb mogen ontvangen, in het bijzonder die van Ajax.”