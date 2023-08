Erik ten Hag wint na twee nederlagen op rij, Calvin Bassey matchwinner bij Fulham

United verloor de vorige twee oefenduels met Real Madrid (2-0) en Borussia Dortmund (3-2). De nieuwe doelman André Onana van de Engelse club ging niet vrijuit bij de openingstreffer van Florian Sotoca. Vervolgens scoorden Marcus Rashford, Antony en Casemiro voor de thuisploeg.

Donny van de Beek bleef het hele duel op de bank bij United. Tyrell Malacia ontbrak in de selectie van Ten Hag. De linksback is op de weg terug van een blessure.

United maakte vlak voor het oefenduel de komst van Rasmus Højlund bekend. De 20-jarige spits komt over van Atalanta, dat volgens Engelse media minimaal 75 miljoen euro voor hem ontvangt. Dat bedrag zou door bonussen kunnen oplopen naar 85 miljoen euro.

Ten Hag was al langer op zoek naar een spits. Hij vindt dat Rashford beter tot zijn recht komt als hij als vleugelspits speelt. „Rasmus heeft een enorme potentie en nu is het aan hem om het beste eruit te halen”, zei hij over zijn nieuwe Deense centrumaanvaller. „Daar zullen we hem mee helpen. Het hele team was aan het wachten op een speler als hij. Nu mag hij het laten zien bij ons.”

Calvin Bassey viert zijn treffer. Ⓒ ANP/HH

Bassey maakt winnende doelpunt van Fulham

Calvin Bassey staat er voorlopig goed op bij Fulham. De verdediger, niet geslaagd bij Ajax, maakte het winnende doelpunt in een oefenduel met Hoffenheim. Bassey kopte hard raak (2-1).

De 23-jarige Bassey verliet Ajax anderhalve week geleden voor Fulham. Hij speelde slechts een seizoen voor de club uit Amsterdam, die hem voor 23 miljoen overnam van Rangers FC. Fulham had 22,5 miljoen euro over voor de international van Nigeria.

In totaal speelde Bassey 39 officiële wedstrijden voor Ajax. Hij scoorde daarin één keer.