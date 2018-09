Rentree lonkt voor Assaidi

,,Assaidi heeft het voorzichtig geprobeerd vandaag. We zullen morgen kijken hoe de reactie is en een beslissing nemen of hij wel of niet kan spelen. Het was de eerste keer dat hij weer volledig met de de groep heeft meegetraind”, aldus Verbeek.

Als Assaidi kan spelen, zal hij zijn plek in de basiself weer innemen. Daar ruimt Verbeek sowieso een plekje in voor Fredrik Jensen, die vorige week tegen Ajax ontbrak door ziekte. De terugkeer van Assaidi en Jensen gaat ten koste van Adnane Tighadouini en Danny Holla.

Cristian Cuevas

Cristian Cuevas is weer beschikbaar na een schorsing van één duel. Verbeek laat nog in het midden of hij voor de Chileen kiest linksachter in de verdediging of voor Michaël Maria, die vorige week tegen Ajax een heel verdienstelijk debuut maakte voor FC Twente. ,,Daar ga ik nog een nachtje over slapen. Morgen kijk ik wat we gaan doen.”

Verbeek kan tegen Sparta niet beschikken over de geblesseerde Stefan Thesker, Dylan George en Mounir El Hamdaoui. Als het herstel van de ervaren spits goed blijft verlopen, bestaat de kans dat El Hamdaoui over twee weken bij de thuiswedstrijd tegen FC Groningen weer van de partij is. ,,Hij werkt hard aan zijn herstel. Hij is nog niet zo ver dat hij kan meedoen met de groep, maar hij werkt een individueel programma af. Voor hamstringblessures geldt, dat je beter een week te laat kan beginnen dan een dag te vroeg.”

Verbeek heeft niet de indruk, dat zijn ploeg gebukt gaat onder de spanning voor de cruciale wedstrijd. ,,Ik vond dat ze vanochtend zelfs last hadden van onderspanning, omdat ze niet scherp waren. Het eerste partijspel dat we speelden, vond ik heel matig. Na een pauze en een wisseling van systeem bij de tegenstander ging het wat beter.”