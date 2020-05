Golfer Rory McIlroy wil uitstel Ryder Cup naar 2021

Het internationale golf ligt nog stil vanwege de coronapandemie. De Amerikaanse proftour PGA wil een herstart maken op 11 juni met de Charles Swab Colonial in Texas, maar publiek is niet toegestaan en dat zal voorlopig wel zo blijven in het zwaar door het virus getroffen Amerika.

„Mijn gevoel zegt dat de Ryder Cup niet moet doorgaan. Ik denk dat de meeste spelers willen dat het toernooi naar 2021 wordt verzet om dan wel met publiek erbij te kunnen spelen en de sfeer te ervaren die de Ryder Cup zo bijzonder maakt”, zegt McIlroy de nummer 1 van de wereldranglijst tegen de BBC. „De spelers maken de Ryder Cup en als zij niet willen, dan komt er geen Ryder Cup”, is McIlroy stellig.