Arne Slot: ‘Niet gepolst door PSV’

Of hij gestreeld is door de vermeende belangstelling? ,,In het verlengde van wat ik eerder in de week over Calvin Stengs heb gezegd heb: het is alleen maar mooi dat allerlei spelers, de trainer, de assistent-trainers en van mijn part de materiaalman in de picture staan. Het is een bevestiging dat we het allemaal heel erg goed doen.”

Buitenlandse trainer

Slot staat niet alleen hoog op het verlanglijstje van Ajax, mocht Erik ten Hag de Amsterdamse club de rug toekeren, ook PSV zou belangstelling hebben voor de 41-jarige succestrainer. Of hij sinds het vertrek van Mark van Bommel, wiens taken momenteel worden waargenomen door Ernest Faber, al gepolst is door de Eindhovense topclub?

Slot, serieus: ,,Nee.” Na een korte stilte: ,,Ze zijn daar toch met een buitenlandse trainer bezig? Maar oké, sommige mensen, zeker in deze regio, zien het oosten een beetje als het buitenland”, aldus de trainer die 41 jaar geleden in Bergtenheim, Overijssel, ter wereld kwam.

Wijndal

Slot vertelde verder Owen Wijndal zaterdag tegen Twente weer kan meedoen. De linksback is hersteld van de bovenbeenblessure die hem woensdag het verloren bekerduel met NAC Breda (1-3) kostte.

Slot kan in Enschede niet over Ron Vlaar beschikken. De ervaren verdediger heeft nog te veel last van een bovenbeen. Voor de coach van AZ is het geen uitgemaakte zaak dat Jordy Clasie weer op de positie van Vlaar start. Ramon Leeuwin zou ook centraal achterin kunnen beginnen.

AZ staat tweede in de eredivisie, met een achterstand van drie punten op koploper Ajax dat zondag hekkensluiter RKC Waalwijk ontvangt. FC Twente is na negen competitiewedstrijden met slechts een overwinning afgezakt naar de dertiende positie.