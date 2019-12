Aanwijsplek maakt van Koen Verweij een Don Quichotte

Koen Verweij Ⓒ ANP

Het was volkomen logisch dat Koen Verweij zaterdagmiddag na zijn behoorlijke 1500 meter op de NK afstanden ook naast het ijs even door bikkelde. Minstens zo begrijpelijk schoot hij toen giftige pijlen in de richting van de afwezige Kjeld Nuis, die hij slapjanusgedrag verweet omdat die zich wegens griep had afgemeld voor de strijd om titels en startbewijzen voor de grote toernooien.