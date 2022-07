Max Verstappen: ’Hopelijk tijdens de race in het voordeel’

„De kwalificatie verliep wat moeizamer dan gehoopt. We misten in algemene zin wat grip. We hebben normaliter een goede auto in de race, hopelijk is dat zondag in ons voordeel. We zijn snel op de rechte stukken, maar het is duidelijk dat Ferrari ook weer erg rap is.”

Leclerc was uiteraard blij met zijn pole. Hij was uiteindelijk drie tienden van een seconde sneller dan Verstappen, die juist in de afsluitende training op zaterdag sneller was. Leclerc: „Daarom was ik toch wat verrast met onze snelheid in de kwalificatie. Ik worstelde het hele weekeinde om een goede ronde aan elkaar te knopen, maar gelukkig is het gelukt. Ook dankzij de hulp van Carlos (Sainz, red). Zonder hem was het veel closer geweest.”

Sainz reed zelf geen snelle ronde in Q3, omdat hij na een motorwissel al weet dat hij zondag achteraan moet starten. In beide rondes in die laatste kwalificatieheat gaf hij Leclerc een slipstream. Verstappen weet zijn teamgenoot Sergio Pérez zondag vlakbij zich. De Mexicaan start vanaf de derde plek.