Epke Zonderland, geloof in lijf en geest

Epke Zonderland Ⓒ FOTO Hollandse Hoogte

Hij zal alles uit zijn lijf moeten persen om nog een kans te maken op deelname aan zijn vierde Olympische Spelen. Epke Zonderland was er in Peking 2008 voor het eerst bij, vier jaar later steeg hij in Londen tot grote hoogte met goud, in Rio viel hij van de rekstok. Gezondheidsproblemen brachten ’The Flying Dutchman’ in het nauw, maar hij gaat er vol voor om er in Tokio voor de laatste keer bij te zijn. Vanaf donderdag wordt de strijd met de Japanner Hidetaka Miyachi voor het laatste olympische ticket vervolgd tijdens de World Cup in Melbourne. „Het wordt een lastige opgave, maar ik voel me steeds beter.”