Organisatie ’levensgevaarlijke’ ronde: ’Maanden werk verpest door verwende kinderen’

Vrijdag waren de beelden tijdens de eerste etappe hallucinant te noemen: er was op meerdere plekken verkeer op het parcours waardoor rensters in volle koers langs rijdende auto’s of een bus moesten sturen. Meerdere keren ontsnapten rensters aan een ongeluk. De ritzege van de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio werd overschaduwd door de veiligheidsproblemen.

Tekst gaat verder onder de tweets:

Bekijk de beelden:

Ondanks beloften van de organisatie verliep de tweede etappe ook niet vlekkeloos en staakte het peloton zelfs de strijd. Na wikken en wegen werd er geneutraliseerd gereden tot aan de voet van de slotklim Hautacam, waarop de Italiaanse Marta Cavalli haar slag sloeg. De renster van FDJ - Suez zal ook tot winnaar uitgeroepen worden van de wedstrijd, want zondag weigerde het peloton überhaupt op te stappen.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Koersdirecteur Pascal Baudron hekelt de beslissing van de rensters. In het lokale La Nouvelle République trekt hij fel van leer. „Deze rensters stellen eisen die niet overeenkomen met hun niveau. Ze denken dat ze in de Tour de France rijden en dat alle wegen moeten worden afgezet, dat het halve land op slot moet. In Frankrijk kan dat echter niet zomaar voor elke wedstrijd.”

De organisator vervolgt: „De dag dat er geen wedstrijden meer georganiseerd worden, zullen ze huilen en dat zal zo wel gebeuren. Ik zei al tegen mezelf dat het niet de moeite waard is om een race te organiseren om al die maanden van inspanning verpest te zien door de grillen van verwende kinderen. Dan denk ik aan alle vrijwilligers die zijn gemobiliseerd, dat is catastrofaal voor de moraal.”

Aanpassingen

Zaterdagavond werd er nog gecommuniceerd dat de organisatie van de Tour des Pyrénées aanpassingen had gedaan om „levensgevaarlijke situaties” zoals die zich in de eerste rit voordeden te voorkomen. „Ik denk dat de omstandigheden nu veel beter zijn. Dank aan iedereen voor de hulp”, zei CPA-baas en oud-coureur Adam Hansen toen nog.

Het was niet afdoende voor onder andere Jumbo-Visma, dat in de openingsrit nog beslag legde op de tweede plaats met de Britse Anna Henderson. De Nederlandse ploeg meldt dat het de koers verlaat „omdat de veiligheid op het parcours te wensen overlaat”.

„Wat jammer dat de race zo eindigt, dat is geen gemakkelijke beslissing. De situatie op dag twee was beduidend beter dan tijdens de eerste etappe, maar veiligheid is binnen Team Jumbo-Visma een voorwaarde om de sport op een verantwoorde manier te kunnen beoefenen”, aldus het team op social media.