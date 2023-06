Organisatie Tour des Pyrénées grijpt in na ’levensgevaarlijke situaties’

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Hallucinante beelden tijdens de eerste etappe van de Tour des Pyrénées voor vrouwen: er was gewoon verkeer op het parcours waardoor rensters in volle koers langs rijdende auto’s of een bus moesten sturen.