Rode lantaarn Norwich City: ’Alleen degradatie als competitie wordt uitgespeeld’

Norwich City is de nummer laatst van de Premier League. Aan het einde van de reguliere competitie degraderen drie clubs naar de Championship. De Premier League wordt mogelijk volgend maand hervat zonder publiek. Het is onduidelijk of de clubs in de Championship dit seizoen nog in actie mogen komen.

„Als dat niet het geval is, dan vind ik niet dat er een promotie- degradatieregeling moet zijn”, stelt Webber. „Clubs moeten op het veld promotie afdwingen, niet achter de groene tafel.”