Van Aert na keiharde val: ’Heel veel geluk gehad’

Van Aert (centraal) staat vrijdagochtend gewoon weer aan het vertrek. Ⓒ ANP/HH

MORRO D’ORO - Hij moet er om lachen wanneer hem in het Vlaams wordt gevraagd hoe het met zijn ’poep’ (achterwerk) is. ,,Goed hoor, dank u wel”, antwoordt Wout van Aert. De Superbelg van Jumbo-Visma kwam een dag eerder keihard ten val met Thomas Pidcock, maar geeft aan dat hij er nog goed vanaf is gekomen. ,,Op één of andere manier ben ik vol op mijn achterwerk beland, maar ik heb heel veel geluk gehad.”